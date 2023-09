Crotone, Furgiuele (Lega): “Città diventi sede distretto produttivo della transizione ecologica e digitale”

“In occasione dell’ ultimo consiglio comunale della città di Crotone un nutrito numero di consiglieri (Salvo Riga, Giuseppe Fiorino, Enrico Pedace, Andrea Tesoriere, Danila Venneri, Vincenzo Familiari, Antonio Manica, Fabio Manica , Andrea De Vona, Fabrizio Meo) cui va la mia ammirazione per il grande senso di responsabilità mostrato, ha creato le condizioni, cristallizzate in una delibera, per realizzare nel territorio crotonese, quello che una volta fu la sede dell’unico distretto industriale regionale e uno dei pochi dell’intero Mezzogiorno, un Distretto Produttivo alla Transizione Ecologica e Digitale”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.

“Grazie al lavoro di tutti i consiglieri comunali presenti nell’assise civica – prosegue – la città di Crotone ha dunque creato le condizioni per cominciare a discutere e a ragionare, in maniera vera e seria, del proprio futuro. Ora bisogna dare seguito al lavoro fatto dal consiglio comunale coinvolgendo, sotto quest’aspetto, la regione Calabria che dovrà attivarsi per decretare l’istituzione a Crotone del Distretto Produttivo Regionale alla Transizione Ecologica e Digitale, in sostituzione del Distretto Energetico Regionale istituito nel 2005 ma mai avviato. Sin da subito voglio assicurare la mia disponibilità a dare il mio contributo per la città e il suo territorio, a partire dalla bonifica che, con la ormai prossima nomina del nuovo commissario straordinario sembra essere avviata a una soluzione positiva. Un impegno che verrà profuso anche per il rilancio del porto, che non potrà che avvenire attraverso la costruzione di un grande retroscalo in un’area che presumo debba essere localizzata nelle ex aree industriali, una volta esse siano state bonificate e messe in sicurezza permanente. Crotone deve tornare ad essere la capitale del lavoro. In oltre tre millenni i crotonesi hanno sempre prodotto, costruendo il loro futuro, in special modo negli anni a cavallo tra gli inizi e la fine del 900, con la costruzione delle fabbriche di Pertusola e di Montecatini”.

“Per quanto di mia competenza – conclude – coinvolgerò il consiglio comunale, il presidente della regione Calabria, il presidente del Consiglio Regionale e i consiglieri regionali, al fine di consentire loro di produrre, in accordo e in condivisione con tutte le istituzioni coinvoltegli atti necessari e conseguenti per fare di Crotone la sede del Distretto Produttivo Regionale alla Transizione Ecologica e Digitale. Ringrazio ancora i consiglieri comunali che hanno gettato solide basi politiche su cui costruire un traguardo di enorme rilievo, in particolare l’amico Giuseppe Fiorino con il quale è in corso un fruttuoso confronto sulle idee di sviluppo da valorizzare”.