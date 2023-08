Isola Capo Rizzuto: il Sindaco in visita ai ragazzi ospiti nell’Ostello della legalità di “Libera”

Nella giornata di ieri il Sindaco Maria Grazia Vittimberga si è recato presso l’ostello in gestione all’associazione “Libera” per far visita ai ragazzi del campo estivo e spiegare loro il territorio di Isola Capo Rizzuto. Nello specifico, in questa settimana, è presente un gruppo parrocchiale proveniente dalla Provincia di Modena e il Sindaco ha voluto incontrarli per dare loro il benvenuto e, in generale, per complimentarsi con “Libera” per lo straordinario lavoro che sta portando avanti con i campi estivi. Il primo cittadino si è prestato alle domande dei giovani fornendo loro una breve storia del territorio di Isola Capo Rizzuto, discutendo di amministrazione, sociale e anche di Ndrangheta, una piaga difficile da rimuovere ma che comunque, ha spiegato il Sindaco, non è più invasiva come vent’anni fa. Dopo le risposte del Sindaco, gli stessi ragazzi e il coordinatore hanno invitato il primo cittadino, che ha accettato senza esitare, ad assistere alla loro lezione programmata incentrata sui beni confiscati. Al termine della lezione il gruppo ha ringraziato il Sindaco per la visita. Nel frattempo, i giovani presento nel campo scuola tutti i giorni sono impegnati in attività lavorative nei campi che lo stesso comune ha dato in gestione a “Libera”, oltre a trascorrere i pomeriggi a mare sull’incantevole spiaggia di Le Cannella. Prima di andare via il Sindaco ha promesso che tornerà con maggiore frequenza nell’Ostello per conoscere i prossimi ospiti.