Isola Capo Rizzuto (Kr), quasi completata la strada di Ritani con fondi PNRR

E’ terminata la prima fase dei lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione della strada principale di Contrada Ritani ceduta a causa delle continue infiltrazioni e resa quasi impraticabile. L’intervento tempestivo dell’Amministrazione Comunale ha evitato la chiusura del tratto che avrebbe comportato notevoli disagi soprattutto agli agricoltori che attraversano la strada quotidianamente.

L’intervento rientra nell’ennesimo finanziamento PNRR ottenuto dal Comune di Isola Capo Rizzuto che il 23 agosto 2022 è risultata assegnataria di alcune somme finalizzate all’attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio alluvione e il rischio idrogeologico.

Il costo dell’intervento, stimato dal progetto presentato dall’ufficio tecnico comunale, ammonta a circa € 80.000,00, che è anche l’intervento più importante di questo finanziamento. Altri fondi sono stati destinati in vari punti del territorio al fine di prevenire e salvaguardare fenomeni erosivi di alcune strade dislocate in altre aree del territorio che attualmente versano in condizioni precarie. L’intervento di Ritani ha visto la realizzazione di un tratto di scogliera in massi, ora invece con un aumento di risorse economiche, si sta provvedendo anche ad un leggero allargamento della corsia nel solo tratta oggetto di frana, non previsto inizialmente, e successivamente si procederà con la bitumazione e il ripristino della barriera metallica.