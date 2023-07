Crotone: incontri istituzionali con la città di Norimberga

L’assessore alle Attività produttive del Comune di Crotone, Maria Bruni, si è recata a Norimberga a seguito dell’invito -da parte del corrispondente del Consolato Generale in Italia- per una serie di incontri istituzionali programmati con il direttore degli Affari Internazionali dell’Assessore all’Economia del Comune di Norimberga, il presidente del Comites ( Comitato degli italiani all’estero), il Bildungszentrum di Norimberga (Centro di formazione), il responsabile dell’Aeroporto internazionale e dei rappresentanti della Camera di Commercio di Norimberga. Questi primi incontri si sono potuti svolgere grazie all’Associazione Amici del Tedesco che con il prof Loris Rossetto, da anni, sviluppa relazioni con la Germania per promuovere relazioni economiche, istituzionali e culturali fuori dai confini calabresi. Il legame con Norimberga e la Città di Crotone rimane molto forte: già un paio di anni fa, una delegazione di giornalisti ha realizzato reportage in lingua tedesca sulla città di Crotone, da Norimberga si organizzano corsi online di italiano, alcuni cittadini di Norimberga e dintorni hanno comprato casa vacanze a Crotone.

In questi incontri l’assessore Bruni ha avuto l’opportunità di presentare l’area ZES ricadente nel Comune di Crotone ed illustrarne i benefici fiscali, contributivi e lo snellimento burocratico per il rilascio delle autorizzazioni. Inoltre, ha avuto l’opportunità per proporre l’offerta turistica del Comune di Crotone con il progetto Visit Crotone. Per la parte di promozione del territorio, la Bruni invierà il materiale comunicazionale affinchè possa essere distribuito anche presso agenzie e strutture ricettive tedesche

Le proposte condivise, oltre la parte di promozione turistica, hanno riguardato lo sviluppo di collaborazioni durature per incentivare la cooperazione allo sviluppo tra le due città. In particolare, si è concordato con il Consolato, di organizzare nel mese di settembre, a Crotone, un incontro tra Norimberga e Crotone, con le rispettive associazioni degli industriali, le Camere di Commercio, congiuntamente ad una delegazione di giornalisti; un simile format, il consolato di Norimberga lo sta applicando anche su Napoli e Bologna

Inoltre, fortemente sollecitato è stato il ripristino del volo diretto Crotone – Norimberga che garantiva il 78% di coefficiente di riempimento ed in agosto l’85%, in alternativa, se partirà il volo Crotone – Roma, anche il consolato lavorerà affinché l’attuale volo Roma – Norimberga possa trovare la corretta coincidenza