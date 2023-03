Naufragio migranti, Usb e Cobas: “Sit-in a Cutro per Cdm”

“Non possiamo accettare inermi la passerella del governo a Cutro. Già abbiamo assistito inermi all’ennesima strage di migranti e alle vergognose parole del ministro, all’abbandono dei superstiti e dei familiari. Del vostro finto cordoglio e delle vostre parole non sappiamo che farcene! La nostra terra non è un palcoscenico! Difendiamo la Calabria! Appuntamento alle 14 di fronte al comune di Cutro”.

Lo annunciano in una nota i sindacati Usb e Cobas alla quale si stanno unendo realtà sociali calabresi, che terranno un sit-in di protesta in concomitanza del Consiglio dei ministri convocato per giovedì prossimo.