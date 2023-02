Strage migranti nel Crotonese, Tavernise (M5S): “Europa sia unita intorno a valori condivisi come la solidarietà. Servono soluzioni concrete”

“Solo ieri celebravamo a Sibari la bellezza della Calabria. Oggi invece vestiamo la nostra regione a lutto. Mentre i calabresi scappano in cerca di una vita migliore, la nostra regione si fa terra di approdo per chi vuole un futuro diverso. E’ un paradosso che si fa Stato. Da tanto, troppo tempo infatti la nostra regione registra un numero elevato di sbarchi. Ma quello di oggi è un bilancio pesante, troppo pesante per poter continuare a trattare questa problematica con vuoti slogan propagandistici. Quella di Cutro è una tragedia che segna un punto di non ritorno nella questione migratoria del Mediterraneo.

Abbiamo bisogno di soluzioni concrete al fenomeno che da troppo tempo è all’attenzione della politica nazionale ed europea senza alcuna valida conclusione.

Lo sdegno e il cordoglio di queste ore siano un input per una narrazione reale e per una presa di posizione corale, fuori dai nazionalismi, verso un aiuto concreto dell’Europa all’Italia e dell’Europa a chi sfugge da guerre, carestie e persecuzioni politiche. L’Europa sia unita intorno a quella solidarietà che è valore condiviso da tutte le istituzioni democratiche”, così Davide Tavernise capogruppo M5S in consiglio regionale.