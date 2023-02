Crotone, previsti 60 nuovi “parcheggi rosa”

“Il ruolo dei Consiglieri è quello di rappresentare i cittadini che, per loro tramite, hanno così voce all’interno dell’assise Comunale.

Abbiamo preso parte a più di una Commissione consiliare in cui si è discusso della situazione legata ai parcheggi della nostra città e abbiamo contribuito, a nostro modo, in maniera costruttiva e non beceramente populista, alla risoluzione di alcune anomalie che andavano prontamente affrontate.

Quella dei nostri concittadini che, gravati da tragiche patologie, hanno diritto a poter parcheggiare nei pressi del nosocomio cittadino senza che siano gravati da costi di parcheggio.

Anche coloro i quali abitano in alcuni punti della città che sono oggetto di particolari attenzioni, sono stati presi in esame e presto tutte queste situazioni verranno risolte.

Bisogna comunque, con onestà e trasparenza, dire a tutti coloro i quali abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare ed alla cittadinanza tutta che il passaggio per portaci alla consapevolezza di ‘popolo civile e degno di una città’ passa anche da questa strada.

Capire ed accettare, come avviene ovunque, che ci siano parcheggi a pagamento fa parte della vita che tanto apprezziamo quando usciamo dalla nostra città.

Una cosa è certa: prima dell’avvio del servizio della sosta regolamentata in città regnava l’anarchia stradale, anche a causa dei pochi vigili urbani in servizio.

Oggi chi viene in centro trova facilmente il parcheggio.

Nel bando della Commissaria Prefettizia era prevista l’implementazione del numero dei parcheggi (da 1.600 a 2.100). L’Amministrazione comunale incasserà quasi il 62% degli introiti, risorse che saranno utilizzate per rifare asfalti, marciapiedi e pensiline.

È opportuno precisare poi che saranno oggetto di considerazione e discussione con la ditta che si è aggiudicato l’appalto dei parcheggi, alcune proposte di convenzione che stanno pervenendo in Comune. Ed inoltre è prevista la istallazione di sessanta “parcheggi rosa” con un finanziamento ottenuto a seguito di partecipazione ad un apposito bando

Ci pare opportuno infine ringraziare sia l’assessore Parise che il funzionario Vulcano che tanto dettagliatamente hanno relazionato in commissione consiliare.

Allo stesso modo ci preme ringraziare tutti i consiglieri che, con spirito costruttivo, hanno dato il proprio apporto per la comprensione del tema e la giusta informazione ai cittadini senza che questa si trasformi in una caccia ai singoli casi o a gravi atti di disinformazione speciosa”.

Lo scrivono, in una nota, i consiglieri comunali, Ernesto Ioppoli, Piero Vrenna, Paola Liguori e Antonio Mazzei.