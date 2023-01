Ecco il sito web welcomecrotone.com per promuovere il territorio

Si è svolto, presso la Sala Margherita, l’incontro, promosso dall’assessorato al Turismo finalizzato alla presentazione del sito welcomecrotone.com realizzato dall’associazione Amici del tedesco che rappresenta un ulteriore canale per promuovere l’intero territorio crotonese.

Relatori dell’iniziativa, oltre agli organizzatori l’assessore Maria Bruni e il presidente dell’Associazione Loris Rossetto erano collegati Werner Reumke – presidente Associazione Culturale Martin – Luther Vjertel Verein di Hamm e Nicoletta De Rossi – presidente Comitees (Italiani all’Estero) di Norimberga.

“La ricchezza del nostro territorio – ha dichiarato Maria Bruni – rappresenta un elemento di notevole interesse per le peculiarità storiche, culturali ed enogastronomiche ma deve anche offrire opportunità di crescita economica per i nostri imprenditori ed commercianti”.

Loris Rossetto, nell’illustrare il sito, ha affermato che è stato realizzato per offrire una guida multilingue ai turisti stranieri in visita nella nostra provincia che, negli anni, è in forte incremento

La città, infatti, grazie anche all’azione dell’associazione Amici del Tedesco, è da tempo meta di visite da parte di turisti provenienti dalla Germania ed anche da parte di studenti tedeschi che partecipano ad interscambi culturali

I relatori in collegamento hanno evidenziato cosa si aspettano i turisti tedeschi che decidono di venire a Crotone: servizi accessibili, potenziamento dei trasporti, attenzione per la sostenibilità ambientale, aree Wi-Fi.