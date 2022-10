Crotone, “Distretto del Cibo Terre di Pitagora”: il sindaco Voce incontra Amy Riolo, scrittrice e ambasciatrice della cucina italiana nel mondo

Il sindaco Voce, nell’ambito delle azioni di promozione del Distretto del Cibo Terre di Pitagora, ha incontrato Amy Riolo, co-fondatrice di A.N.I.T.A. (Accademia Nazionale Italiana Tradizione Alimentari), scrittrice e ambasciatrice della cucina italiana nel mondo.

Amy accompagnata da Alessandro Cuom, presidente della Sezione Agroalimentare di Confindustria Crotone, capofila del Comitato Promotore del Distretto del Cibo Terre di Pitagora, insieme all’Arcidiocesi di Crotone e Santa Severina, Comune di Crotone, Camera di Commercio e Fenimprese.

Nell’occasione il sindaco ha espresso la sua piena collaborazione alle attività di promozione del territorio e dei prodotti gastronomici delle imprese aderenti e rappresentate dal vice Presidente dell’associazione Antonella Gullá.

A ripercorrere la storia di Pitagora Colette Fischer, storica e consulente del D.T.P. che insieme alla ritrovata cugina di Amy, Angela Riolo, hanno potuto illustrare e far conoscere alla statunitense Amy le strutture più importanti della nostra storica Kroton.

Il legame di Amy Riolo con la città di Crotone risale agli inizi del ‘900 quando il bisnonno Giuseppe Riolo insieme al fratello Francesco è emigrato in America.

Amy Riolo pluripremiata autrice di best seller, chef, personaggio televisivo ed educatrice italo-americana, è una delle più importanti autorità nel mondo in materia di cultura culinaria.

È conosciuta come divulgatrice di storia, cultura e nutrizione attraverso la cucina globale così come per la sua capacità di semplificare ricette per la cucina domestica.

Amy ha forti legami istituzionali e professionali in Italia, è co-Fondatrice di A.N.I.T.A. (Accademia Nazionale Italiana delle Tradizioni Alimentari) un’associazione culturale senza scopo di lucro che promuove i mestieri tradizionali legati agli alimenti etici e nutraceutici della nostra sana e consapevole dieta mediterranea.

Amy Riolo, studiosa della scuola di Pitagora collaborerà con il Distretto del Cibo “Terre di Pitagora” per diffondere nel mondo, la cultura, le bellezze paesaggistiche e i prodotti tipici del crotonese.