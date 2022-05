Prima Fiera Mariana, Isola di Capo Rizzuto: il Sindaco porta i saluti ai commercianti

Questa mattina il Sindaco Maria Grazia Vittimberga si è recata presso la Fiera, insieme all’Assessore Carlo Cassano, per dare il benvenuto ai commercianti a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini. Il Sindaco e l’Assessore hanno visitato tutti gli stand, accompagnati dal Presidente regionale Sagre e Fiere, Salvatore Alessandria, e dal presidente provinciale Ana Ugl Salvatore Scerbo. Quest’ultimo ha poi espresso massima soddisfazione per questa prima Fiera Mariana di Isola Capo Rizzuto: “Siamo felici di iniziare questo percorso con il territorio di Isola di Capo Rizzuto e sono certo che da qui in avanti questa fiera crescerà di anno in anno. Il merito va sicuramente a quest’amministrazione, al Sindaco e all’Assessore Cassano che hanno creduto in questo progetto e grazie anche alla nostra tenacia lo abbiamo realizzato tutti insieme. Anche il coordinamento nazionale ha apprezzato l’impegno di questa amministrazione e le evento è stato promosso sui canali Ana Ugl. Invito tutti a venire a trovarci”. Il Sindaco ha poi sottolineato che: “La Fiera è stata istituzionalizzata e da quest’anno sarà un appuntamento fisso in concomitanza con Festa della nostra Madonna Greca, la speranza è che nel giro di pochi anni questa fiera diventi punto di riferimento per tutta la provincia con la partecipazione di sempre più commercianti”.