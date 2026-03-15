Michele Cosentino nuovo Segretario della Federazione Provinciale di Sinistra Italiana a Cosenza

Si è svolta Venerdì 13 Marzo, presso la sede provinciale della CGIL – Salone “Giovanni Donato”, l’Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana di Cosenza. I lavori, presieduti dal Presidente dell’Assemblea Provinciale Angelo Broccolo, da Giulia Grandinetti, Responsabile Regionale dell’UGS e componente la Segreteria Regionale, dal Segretario Regionale Fernando Pignataro e dal Responsabile Nazionale Enti Locali Enrico Panini, hanno visto la partecipazione di un folto gruppo di compagni provenienti da tutta la Provincia. Unico punto all’ordine del giorno è stata l’elezione del nuovo Segretario Provinciale.

Al termine del dibattito, su proposta congiunta della Segreteria Regionale e della Segreteria Nazionale, è stata avanzata la candidatura del compagno Michele Cosentino, che le compagne e i compagni presenti hanno approvato a larghissima maggioranza, con un solo voto contrario e una sola astensione. Michele Cosentino è, dunque, il nuovo Segretario della Federazione Provinciale di Sinistra Italiana.

Michele, fino a gennaio 2026 assegnista di ricerca presso l’Università di Messina, è un linguista particolarmente attivo nello studio delle lingue e dei dialetti neolatini. Sin da giovanissimo, ha unito all’impegno scolastico e accademico la militanza politica attiva a sinistra. Dal 2011 al 2013, in particolare, ha ricoperto il ruolo di Segretario Regionale della Federazione Giovanile Comunisti Italiani della Calabria e alle elezioni regionali dello scorso ottobre è stato candidato consigliere nella lista di Alleanza Verdi e Sinistra – Circoscrizione Nord.