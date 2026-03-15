Corigliano Rossano: oggi la consegna della Bandiera Azzurra alla presenza del campione olimpico Maurizio Damilano

La Città di Corigliano-Rossano continua a distinguersi nel panorama nazionale per l’impegno nella promozione dello sport e della mobilità attiva. Dopo aver ottenuto nel 2024 il riconoscimento della Bandiera Azzurra per un tratto del lungomare di Sant’Angelo, il Comune ha conquistato anche per il 2025 il prestigioso vessillo promosso dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per un tratto del lungomare di Schiavonea.

La cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Azzurra 2025 si terrà domenica 15 marzo alle ore 12:00 sul lungomare di Schiavonea, nei pressi di Via Cristoforo Colombo, alla presenza del referente nazionale del progetto Bandiera Azzurra e già campione olimpico di marcia alle Olimpiadi di Mosca 1980, Maurizio Damilano.

All’iniziativa prenderanno parte anche il Sindaco della Città, Flavio Stasi, e l’Assessore allo Sport, Costantino Argentino, insieme al presidente della Fidal Calabria, Vincenzo Caira, ed al responsabile Master Fidal Calabria, Gianfranco Milanese.

Il riconoscimento della Bandiera Azzurra premia i Comuni che valorizzano percorsi urbani dedicati alla pratica dell’attività fisica all’aria aperta, promuovendo salute, sostenibilità e qualità della vita attraverso infrastrutture sportive accessibili e sicure.

Le iniziative proseguiranno lunedì 16 marzo alle ore 10:00, quando Maurizio Damilano incontrerà studenti e docenti dell’I.I.S. Luigi Palma – ITI ITG Green Falcone Borsellino presso l’auditorium dell’Istituto. All’incontro, dedicato ai valori dello sport, prenderà parte anche il Vice Sindaco della Città, Giovanni Pistoia.

Il confronto con gli studenti sarà un momento di dialogo e riflessione sull’importanza dello sport come strumento educativo, capace di trasmettere valori fondamentali come impegno, disciplina, rispetto e spirito di squadra.

“Questo riconoscimento – dichiara il Sindaco Flavio Stasi – rappresenta un ulteriore passo nel percorso che la nostra Città sta portando avanti per valorizzare il territorio attraverso lo sport e la vivibilità degli spazi pubblici. Dopo Sant’Angelo, anche il lungomare di Schiavonea diventa simbolo di una comunità che investe sul benessere, sulla mobilità sostenibile e sulla qualità della vita dei cittadini”.

“La Bandiera Azzurra – dice l’Assessore allo Sport, Costantino Argentino – conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso lo sport come strumento di crescita sociale e culturale. Il nostro lungomare diventa sempre più un luogo di incontro, attività fisica e condivisione. La presenza di un grande campione come Maurizio Damilano rende questo momento ancora più significativo per tutta la comunità”.