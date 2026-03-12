All’Annunziata entrano i robot umanoidi: tre Robot-OSS nei reparti di emergenza-urgenza. Domani la presentazione

I robot umanoidi entrano in corsia! E all’ Annunziata si apre una nuova era!

Domani – venerdì 13 marzo alle ore 10.30 – saranno presentati tre robot OSS dedicati all’igiene del paziente, progettati per supportare il personale sanitario nelle attività assistenziali, all’interno dell’area di Emergenza-Urgenza.

L’introduzione di queste tecnologie innovative rappresenta un importante passo avanti nel percorso di modernizzazione dei servizi sanitari, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza, la continuità operativa, garantire standard igienici ancora più elevati e supportare il lavoro quotidiano degli operatori sanitari.

Durante l’incontro verranno illustrati, le modalità di utilizzo, i benefici per pazienti e personale sanitario, gli effetti positivi nella gestione dei pazienti critici.