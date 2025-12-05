“Sono la forza e la libertà che fanno gli uomini egregi. La debolezza e la schiavitù non hanno mai fatto altro che dei malvagi” - Jean Jacques Rousseau
Progetto Comune Saracena: “Stop IMU per residenti all’estero: un primo passo per abbattere questa tassa nei comuni che si spopolano”

“La Camera ha approvato una proposta di legge che ELIMINA (o riduce significativamente nel caso di rendite più elevate) l’IMU sulle case nei piccoli comuni sotto i 5 mila abitanti, i cui proprietari risiedono all’estero.
Al testo sono state abbinate tutte le proposte in materia che erano state presentate in questa legislatura, da tutti i gruppi parlamentari.
Per Alleanza Verdi Sinistra la dichiarazione di voto in aula è stata fatta dall’on. Francesco Mari, che, insieme, all’on. Anna Laura Orrico, aveva partecipato lo scorso mese di giugno a Saracena alla presentazione della NOSTRA PETIZIONE per un’IMU agevolata sulle seconde case nei comuni che si spopolano.
Una petizione, rilanciata anche in altri comuni, che avevamo inviato a tutte le forze politiche rappresentate in parlamento.
Quella approvata ieri alla Camera è una proposta che RECEPISCE IN QUALCHE MODO LO SPIRITO DELLA NOSTRA PETIZIONE: nei comuni “marginali”, che perdono reddito e persone, soggetti a spopolamento, non si possono pagare tasse sugli immobili come se fossimo a Roma o a Portofino.
Il secondo passo adesso dovrà essere quello di prevedere un abbattimento dell’IMU sulle abitazioni non principali (eccetto quelle di lusso) nei comuni individuati dalla legge come SVANTAGGIATI e MARGINALI, compensando con un apposito fondo le minori entrate dei comuni.
Noi continueremo a batterci per questo obiettivo.
È una battaglia per le AREE INTERNE che costituiscono l’ossatura e l’anima del Paese”.

Così in una nota Luigi Pandolfi, Leonide Spinelli e Mimmo Metaponte (Progetto Comune Saracena).

 

