Morte Ilaria Mirabelli a Lorica: andrà a processo l’ex fidanzato Molinari

Mario Molinari andrà a processo. A deciderlo oggi, all’esito della camera di consiglio, il gup del Tribunale di Cosenza, Giusy Ferrucci, che lo ha rinviato a giudizio per l’omicidio colposo dell’ex fidanzata, la 38enne Ilaria Mirabelli. La giovane cosentina perse la vita il 25 agosto 2024 lungo la strada per Lorica, in Sila.
Secondo la ricostruzione della Procura, al volante dell’auto a bordo della quale viaggiavano quel giorno ci sarebbe stato proprio il 45enne, sotto l’effetto di alcol e droga, versione che Molinari ha sempre smentito dichiarando che a guidare fosse la donna. Il processo per lui comincerà il 3 febbraio 2026 dinanzi al giudice monocratico Marco Bilotta.