“Credo che non ci sia sogno più bello di un mondo dove il pilastro fondamentale dell'esistenza è la fratellanza, dove i rapporti umani sono basati sulla solidarietà, un mondo in cui siamo tutti d'accordo solla necessità della giustizia sociale e ci comportiamo di conseguenza” - Luis Sepúlveda
Cosenza: domani il Consiglio comunale sulla crisi idrica e la gestione del servizio idrico

Convocato dal Presidente Giuseppe Mazzuca, si riunirà domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 15,00, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi, il Consiglio comunale in seduta aperta, per discutere della crisi idrica e della gestione del servizio idrico.

La seduta di Consiglio fa seguito alle richieste presentate al Presidente Mazzuca sia dai consiglieri di maggioranza che dai consiglieri di minoranza.

In entrambe le richieste è stata fatta rilevare l’urgenza della convocazione per discutere e deliberare sull’argomento ai fini della tutela del diritto dei cittadini all’acqua come bene pubblico essenziale. Alla seduta di Consiglio sono stati invitati a partecipare, oltre ai cittadini, rappresentanti delle istituzioni, degli ordini professionali ed esperti accademici.

Articoli Correlati

Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro “Michele Traversa”: riapertura Parco dei Folletti il 5 dicembre

Premio “Incontri Notevoli 2025”: sabato 6 a Gerace l’omaggio a Ornella Muti

Congresso medico-scientifico “Capillarità, efficacia ed efficienza nell’erogazione degli screening oncologici”: il 2 dicembre a Cosenza

