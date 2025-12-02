Cosenza: domani il Consiglio comunale sulla crisi idrica e la gestione del servizio idrico

Convocato dal Presidente Giuseppe Mazzuca, si riunirà domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 15,00, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi, il Consiglio comunale in seduta aperta, per discutere della crisi idrica e della gestione del servizio idrico.
La seduta di Consiglio fa seguito alle richieste presentate al Presidente Mazzuca sia dai consiglieri di maggioranza che dai consiglieri di minoranza.
In entrambe le richieste è stata fatta rilevare l’urgenza della convocazione per discutere e deliberare sull’argomento ai fini della tutela del diritto dei cittadini all’acqua come bene pubblico essenziale. Alla seduta di Consiglio sono stati invitati a partecipare, oltre ai cittadini, rappresentanti delle istituzioni, degli ordini professionali ed esperti accademici.