Nasce a Lungro il Comitato Elettorale spontaneo a sostegno di Pasquale Tridico

Lo scorso 30 agosto una sala gremita ha accolto la presentazione del libro “Tutto pagato. Il saccheggio della sanità calabrese” di Santo Gioffré, insieme alla deputata Anna Laura Orrico e al dottor Angelo Broccolo.

È da questa energia che parte la volontà di creare uno spazio che accolga chi vuole supportare un’idea di impegno libero e condiviso, nasce così a Lungro il Comitato Elettorale “Tridico Presidente”, un gruppo spontaneo e non formale, composto da cittadini e cittadine che desiderano dare voce alla Calabria che non si arrende, capace di partire dal locale per affrontare temi più ampi riguardanti il presente e il futuro che vogliamo costruire insieme per la nostra regione.

Il comitato nasce dal basso, dall’entusiasmo di persone che credono in una politica partecipata, trasparente e vicina ai bisogni reali delle comunità.

Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri pubblici, momenti di confronto e attività sul territorio per diffondere e sostenere il progetto politico guidato da Pasquale Tridico.