Rende esce dal predissesto, Laboratorio Civico: “Un risultato frutto di un lungo percorso tecnico e responsabilità istituzionale”

Il Laboratorio Civico accoglie con grande soddisfazione l’annuncio dell’uscita dal predissesto del comune di Rende, prevista con la certificazione ufficiale da parte della Corte dei conti nel mese di settembre.

“Si tratta di un traguardo fondamentale, che segna l’avvio di una nuova fase di consolidamento finanziario e di piena autonomia amministrativa per la città”, si legge in una nota alla stampa.

“In questo momento significativo sentiamo il dovere civico di condividere la gioia dell’intera comunità, rendendo merito al lavoro delle istituzioni e riconoscendo il valore di un risultato che non nasce all’improvviso. L’uscita dal predissesto è il frutto di un lungo e rigoroso percorso tecnico e politico, fatto di programmazione, monitoraggio costante e scelte spesso impopolari, ma necessarie”, prosegue la nota.

“Già nel novembre 2022, il nostro assessore al bilancio Fabrizio Totera annunciava in Consiglio comunale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di riequilibrio pluriennale. Tale risultato è stato reso possibile da un lavoro condotto con disciplina e responsabilità, in costante dialogo con i Revisori dei conti e nel pieno rispetto dei vincoli imposti dalla normativa statale”, afferma Laboratorio Civico.

“Durante la scorsa consiliatura, abbiamo affrontato con serietà il risanamento, adottando misure che, pur incidendo sul consenso, erano indispensabili per ripristinare l’equilibrio di bilancio e gettare le basi di una gestione economica sostenibile. Abbiamo salvaguardato i servizi essenziali, evitato il dissesto e inaugurato una nuova stagione amministrativa orientata alla trasparenza e alla sostenibilità”, continua la nota.

“Pur riconoscendo che l’attuale amministrazione porta avanti un progetto politico differente, riteniamo ingeneroso attribuire esclusivamente al presente il merito di un risultato costruito nel tempo. L’ingiusto scioglimento del comune non ha consentito alla nostra squadra di finalizzare il percorso, ma ciò non toglie che il risanamento di Rende sia il prodotto di anni di visione, coraggio e responsabilità istituzionale. Ci auguriamo che questa pagina importante venga raccontata con onestà e rispetto, valorizzando il contributo di tutti coloro che hanno lavorato per il bene della città”, conclude Laboratorio Civico.