Rende, amministrazione su incendio Sant’Agostino: “Eseguito monitoraggio dell’aria, nessuna sostanza inquinante”

“In merito all’incendio accaduto ieri pomeriggio nella zona di Sant’Agostino, intendiamo informare i cittadini che, cosi come annunciato, abbiamo provveduto con immediatezza ad eseguire il monitoraggio dell’aria con la stazione mobile di Arpacal, che ringraziamo per la celere e fattiva collaborazione.

A tal riguardo, precisiamo che allo stato, non vi è alcuna evidenza che siano state liberate sostanze inquinanti.

A brevissimo avremo i risultati del monitoraggio eseguito e provvederemo ad informare con immediatezza tutta la cittadinanza.

L’ambiente e la salute dei cittadini è un impegno importante che abbiamo assunto e che come tale cureremo nei particolari, per quanto di nostra competenza”.

Così in una nota l’amministrazione di Rende.