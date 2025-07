Vaccarizzo Albanese, zanzare ed insetti: questa notte il secondo ciclo di disinfestazione

Insetti e zanzare, è stata programmata per questa notte, venerdì 25 luglio, la seconda fase di disinfestazione adulticida sul territorio comunale.

È quanto fanno sapere gli uffici comunali informando che le operazioni partiranno dall’una di notte.

È consigliato, durante le operazioni di disinfestazione, non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento; tenere le finestre chiuse; evitare di stendere la biancheria; custodire gli animali domestici; proteggere piantine aromatiche ad uso cucina, come basilico; evitare parcheggi di autovetture che possano ostacolare le operazioni. L’Amministrazione Comunale ringrazia per la collaborazione.