Autostazione di Cosenza, il sindaco Franz Caruso: “Stiamo operando per riqualificarla e renderla più sicura

“Non solo un’area più sicura, ma soprattutto riqualificata e rigenerata per essere opportunamente ed adeguatamente valorizzata. E’ questa la nostra idea sull’autostazione di Cosenza che stiamo portando avanti ritenendo, comunque, che in attesa di realizzarla l’intera zona debba essere maggiormente sorvegliata. Una necessità che ho condiviso con S. E. il prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, nel corso di una interlocuzione telefonica, che ringrazio per la costante attenzione nel garantire sicurezza e controllo nell’intero territorio comunale. Anche questa mattina, infatti, nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica è stata affrontata la questione e deciso di intensificare e rafforzare gli interventi e la presenza delle forze dell’ordine a cui va, riconoscendone i meriti, il mio plauso e la mia gratitudine”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che rispetto alla criticità annosa che riveste sotto diversi punti di vista l’autostazione di Cosenza, sottolinea “anche il Comune sta facendo la sua parte per quanto di propria competenza, potenziando l’illuminazione pubblica e collocando nuovi impianti di videosorveglianza, per fare pochi esempi. In particolare, grazie all’approvazione di un Project Financing per l’efficientamento energetico degli edifici e degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell’Ente, molte emergenze sono in via di superamento, mentre diversi interventi di ripristino e potenziamento sono già previsti anche con particolare riferimento, per come detto, alla sicurezza pubblica di aree particolarmente complesse. Ovviamente, per il controllo dell’intera area è da annoverare anche l’attività della nostra polizia municipale, nonostante la notoria carenza di organico di cui soffre”. Il Primo Cittadino si sofferma, quindi, sulla ubicazione dell’autostazione “che – dice- da decenni si parla di spostarla, ma mai nulla è stato fatto di concreto. La mia amministrazione ha già progettato una sua quanto meno parziale delocalizzazione, prevista nell’Ambito Territoriale di Area Urbana per i servizi di trasporto pubblico locale Cosenza, Rende, Castrolibero che stanno seguendo con impegno l’assessore Pina Incarnato e l’assessore Damiano Covelli, che ringrazio per il lavoro costante che portano avanti. Si tratta di un processo non rapido e neanche semplice, che per essere concretizzato necessita di passaggi burocratico/amministrativi importanti, ma su cui stiamo operando incessantemente per raggiungere anche in questo contesto gli obiettivi che ci siamo prefissati. La sintonia registrata sino ad oggi con il sindaco di Castrolibero Orlandino Greco e l’avvento al Comune di Rende del sindaco Sandro Principe, dopo un lungo periodo commissariale, certamente aiuterà a velocizzare il percorso intrapreso con ricadute positive, per come detto, anche sulla questione della delocalizzazione dell’autostazione”.

“Nel mentre i nostri progetti diventano realtà – conclude Franz Caruso – mi auguro che FdC, proprietaria della struttura, si adoperi per assicurare al contesto dignità e maggiore decoro”.