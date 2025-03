Scalea: il Caffè Politico di Italia del Meridione

“La buona politica si costruisce sul territorio, ascoltando le esigenze reali delle persone e traducendole in azioni concrete. Lo dimostra il percorso avviato attraverso il Caffè Politico, promosso dal Circolo cittadino di Italia del Meridione, un momento di confronto diretto con i cittadini che ha permesso di raccogliere bisogni, idee e proposte per costruire un programma condiviso.

L’obiettivo è superare i vecchi schemi ideologici e creare la coalizione più ampia possibile, basata su temi concreti e su un impegno serio per il futuro. È il momento di mettere in campo le migliori energie, di aprire un dialogo costruttivo e di individuare, insieme, il miglior candidato a Sindaco per rappresentare un progetto solido e credibile.

Noi di Italia del Meridione metteremo a disposizione della città di Scalea il programma che stiamo elaborando direttamente con i cittadini e le nostre risorse umane migliori per costruire una coalizione competente e competitiva con la consapevolezza di avere in Annalisa Alfano il migliore candidato a Sindaco da esprimere.

L’ascolto e il confronto sono la base di un nuovo modo di fare politica: concreto, partecipato e vicino ai cittadini”. È quanto si legge in una nota di Antonio Pappaterra Commissario cittadino Scalea Italia del Meridione