“Innamorati della politica”, a Cosenza l’evento di FdI e GN: tra gli ospiti, Arianna Meloni e Giovanni Donzelli

“Sabato 22 febbraio, dalle 9:30 presso il Palazzo della Provincia a Cosenza, si svolgerà la decima edizione di “Innamorati della politica”, l’evento organizzato da Gioventù Nazionale Cosenza e Fratelli d’Italia Cosenza. Una giornata di discussione con 50 ospiti che si confronteranno su vari temi, tra gli altri: contrasto alla ‘Ndrangheta, giovani e politica.

L’evento dimostra l’importanza data da Fratelli d’Italia alla Calabria e a Cosenza vista la partecipazione, oltre ai dirigenti, consiglieri regionali e parlamentari calabresi, dei sottosegretari Andrea Delmastro, Wanda Ferro, Fausta Bergamotto e Alessio Butti, del presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo, del deputato romano Luca Sbardella e del presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani. Confronti ma anche cultura con la presentazione del libro di Italo Bocchino “Perché l’Italia è di destra, contro le bugie della sinistra”.

Inoltre, si parlerà dei successi del governo Meloni con il responsabile del dipartimento Organizzazione, Giovanni Donzelli, che verrà intervistato dalla giornalista Claudia Fusani. A seguire vi sarà l’intervento di Arianna Meloni, responsabile dipartimento Adesioni.

Sarà una bellissima giornata, frutto della passione dei ragazzi di Gioventù Nazionale Cosenza che, in sinergia con Fratelli d’Italia Cosenza hanno organizzato, coordinati da Nicola Caruso (esecutivo nazionale Gn) e Angelo Brutto (presidente provinciale FdI), un evento divenuto ormai un punto di riferimento per il territorio cosentino, a dimostrazione dell’importanza della militanza in un partito che è prima di tutto comunità”.

Lo dichiara in una nota Marika Petrone, presidente provinciale di Gn Cosenza.