VIII Congresso FAI CISL Cosenza, Antonio Pisani confermato segretario generale

L’VIII Congresso della FAI CISL Cosenza dal tema “Alimenta il Futuro. Lavoro, Partecipazione, Sostenibilità”, svolto oggi presso l’Hotel Europa a Rende (CS), ha confermato il Segretario Generale Antonio Pisani alla guida della Federazione territoriale.

Pisani sarà affiancato in Segreteria da Carmela Cristiano e Roberto Bruno. Adelina D’Acri eletta Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità.

«Sostenere e valorizzare i lavoratori dei nostri settori di competenza – ha detto Pisani nella relazione introduttiva – vuol dire investire in professioni che non solo generano valore economico, ma contribuire alla sostenibilità e al benessere del territorio. Serve però una strategia a lungo termine, che faccia della partecipazione sociale, economica e anche culturale, uno dei paradigmi fondamentali per una visione condivisa. Nel nostro territorio, agricoltura, agroalimentare, pesca, sistema allevatoriale e settori legati al lavoro ambientale, continuano ad essere una risorsa fondamentale sia in termini di produzione che di occupazione, soprattutto nelle aree rurali e montane. La transizione ecologica rappresenta una grande opportunità per la creazione di nuovi posti di lavoro “verdi” nella provincia di Cosenza, nei settori dell’agroalimentare e dell’ambiente».

Intervenuto in videocollegamento anche il Segretario Generale della FAI CISL nazionale Onofrio Rota che, oltre a confermare il pieno sostegno alla Federazione regionale nelle battaglie per i lavoratori dei consorzi di bonifica e per gli operai forestali, ai quali viene ancora applicato un contratto integrativo scaduto nel 2011, ha anche ricordato le misure prese dal governo con l’ultimo Decreto Agricoltura e in materia di lavoratori stranieri: «Misure che hanno trovato il nostro consenso perché accolgono le nostre proposte per minare il terreno degli sfruttatori, delle cooperative senza terra e di chi specula sui flussi migratori, ma adesso serve l’attuazione concreta di quelle norme, a partire dalla tutela dei lavoratori che denunciano i propri sfruttatori. Anche il Click day appena terminato ha confermato che si tratta di uno strumento inadeguato, come sosteniamo da tempo e come fatto presente al governo: molto meglio sarebbe coinvolgere gli enti bilaterali agricoli territoriali per incrociare domanda e offerta di manodopera e le parti sociali per consolidare competenze e tutele».

Il Segretario Generale FAI CISL Calabria Michele Sapia ha sottolineato come: «Il mancato recepimento del contratto integrativo regionale per il settore forestale, continua a suscitare preoccupazione e a generare tensioni nei luoghi di lavoro. Situazione, gravissima e ingiustificabile, per cui è stato proclamato lo stato di agitazione dell’intero settore forestale calabrese, chiedendo un incontro urgente al Presidente Occhiuto. Il silenzio da parte della Regione è dannoso per i lavoratori e non favorisce il giusto dialogo sociale, che è invece necessario per promuovere una nuova visione per la forestazione calabrese. È urgente un confronto che permetta di ampliare le tutele e le garanzie per i lavoratori nei settori del sistema forestale e agro-ambientale regionale, come dimostra il recente rinnovo del contratto aziendale regionale dell’Arsac».