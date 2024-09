La Summer School “Si può già fare” chiude con grande successo. Il sindaco Vincenzo Cascini ringrazia e annuncia: “Belvedere Marittimo si candida a centro di eccellenza”

La Summer School “Si può già fare”, svoltasi a Belvedere Marittimo nei giorni scorsi, si è conclusa con grande successo, lasciando un’impronta indelebile in tutti i partecipanti. Questo evento, organizzato dall’associazione L’Orodicalabria con il patrocinio del Comune di Belvedere Marittimo e della Regione Calabria, ha rappresentato un momento cruciale di formazione e ispirazione. L’iniziativa ha beneficiato della collaborazione di partner di grande prestigio, tra cui l’Università della Calabria (UNICAL), Monte dei Paschi di Siena, Unindustria e Confartigianato Calabria. Grazie ai quali è stato possibile offrire un programma di altissimo livello, consolidando il ruolo della Summer School come catalizzatore di innovazione e sviluppo per la Calabria.

Durante le tre intense giornate, i giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con esperti di spicco, accademici e imprenditori di successo, acquisendo conoscenze avanzate e strumenti pratici per sviluppare le loro idee imprenditoriali. La sinergia tra istituzioni accademiche, enti pubblici e il settore privato ha dimostrato chiaramente come la Calabria possa essere un fertile terreno di investimenti e sviluppo sostenibile.

Il Sindaco Vincenzo Cascini ha espresso il suo profondo orgoglio per la riuscita della Summer School, sottolineando l’importanza cruciale di tali iniziative per il futuro del nostro territorio. “Questi giorni hanno messo in luce quanto sia imprescindibile investire nella formazione e nello sviluppo delle giovani generazioni”, ha dichiarato Cascini. Ed ha continuato: “Abbiamo assistito a incontri di rilevanza straordinaria e a discussioni che hanno arricchito profondamente tutti i partecipanti. Belvedere Marittimo è orgogliosa di aver ospitato un evento di tale calibro, che ha visto la partecipazione di figure di spicco e di grande esperienza. I relatori hanno offerto spunti illuminanti e hanno condiviso storie di successo e best practices, fornendo esempi concreti di visione e innovazione. Questi contributi hanno messo in luce il valore e l’impatto positivo che può derivare dal racconto autentico di questa terra e dalle storie di coloro che hanno investito in essa, dimostrando così il potenziale trasformativo di tali iniziative”.

Cascini ha espresso il suo sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, a partire dall’associazione L’Orodicalabria e dal suo presidente, Avv. Ernesto Magorno, nonché al direttore scientifico, il giornalista Francesco Verderami, che ha magistralmente condotto i talk serali. Un ringraziamento speciale è andato a tutti i sostenitori dell’evento, il cui ruolo è stato fondamentale per il successo della manifestazione. E allo staff che ha lavorato instancabilmente dietro le quinte. “Esprimo, a nome di tutta l’amministrazione, la nostra più sincera gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a questa esperienza significativa.

Un ringraziamento speciale va alla Regione Calabria e al Presidente Roberto Occhiuto che non solo ha inaugurato e chiuso le tre giornate della Summer School, ma dal palco ha anche annunciato con entusiasmo l’istituzione di un Fondo Regionale per l’accesso al credito delle nuove start-up in Calabria. Questo, insieme al suo messaggio ispiratore rivolto ai giovani imprenditori, ha offerto una chiara dimostrazione del suo impegno verso il progresso e l’innovazione della Calabria”.

Il Sindaco ha inoltre rimarcato il messaggio che ha rivolto ai giovani: “Per affermarsi come imprenditori di successo, è fondamentale possedere una determinazione incrollabile e una forza d’animo senza pari. Non si può mai partire dalla convinzione che il successo sia un traguardo impossibile o destinato al fallimento. Ogni sfida rappresenta un’opportunità per la crescita e l’innovazione. La nostra regione, con il suo patrimonio di risorse straordinarie e il suo immenso potenziale, è pronta a dimostrare che può prosperare e svilupparsi ulteriormente”.

Nelle conclusioni, il primo cittadino ha dichiarato: “Al termine di questa prima edizione Belvedere Marittimo non solo consolida il suo ruolo di centro nevralgico lungo la costa, ma si propone con determinazione come palcoscenico privilegiato per iniziative di tale portata. Il successo dell’evento ha ricevuto un ampio risalto mediatico a livello nazionale, evidenziando l’importanza e l’impatto di questa manifestazione. Forte di questa visibilità, Belvedere Marittimo è pronta a continuare a promuovere l’eccellenza e la crescita, accogliendo e sostenendo le sfide future con lo stesso spirito di innovazione e dedizione che ha caratterizzato la Summer School. Siamo impegnati a fare della nostra città un punto di riferimento non solo nella nostra regione ma anche su scala nazionale, puntando a rafforzare il nostro ruolo come epicentro di sviluppo e innovazione”.