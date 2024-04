Corigliano Rossano: convocato per il 23 aprile il consiglio comunale

È stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in prima ed unica convocazione, in modalità mista, nella Sala delle Adunanze Consiliari, in Piazza SS.Anargiri, per giorno 23 aprile 2024, alle ore 15:30.

Quattro i punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Regolamento comunale sul funzionamento dei municipi – Approvazione;

4. Approvazione schema di concessione del diritto di superficie di 50,00 mq per la posa della Cabina ENEL di trasformazione MT/BT all’interno del Piano di Lottizzazione in ditta “De Rosis Morgia Giovanni e Altri