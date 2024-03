PhD Day, tutto pronto per la giornata di celebrazione dei dottorandi Unical

Torna il PhD Day dell’Unical, la giornata interamente dedicata agli studenti dei corsi dottorali dell’ateneo. L’evento, in programma il prossimo 10 aprile dalle ore 9:00 presso l’Aula Magna “Beniamino Andreatta”, rientra nell’ambito del percorso Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) che ha portato l’Unical ad ottenere il premio della Commissione europea “HR Excellence in research” per la piena adesione dell’ateneo ai principi della Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per il reclutamento.

Dopo l’apertura dei lavori affidata al rettore Nicola Leone, la prima parte della giornata sarà dedicata a un forum di discussione, testimonianze e interventi. Gli ospiti di quest’anno sono Paola Tognini, ricercatrice in Neuroscienze presso il Centro di ricerca interdisciplinare Health Science della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che terrà un intervento sul modo in cui il microbiota intestinale influenza il cervello umano, e Gabriella Greison, fisica, scrittrice, attrice teatrale e divulgatrice scientifica che interpreterà lo spettacolo “La donna della bomba atomica” tratto dal suo ultimo libro, edito da Mondadori.