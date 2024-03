Castrovillari, mercoledì 20 marzo un Seminario Antiriciclaggio per professionisti

Si terrà mercoledì 20 marzo a partire dalle ore 9 il SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO per professionisti a cura di FederTerziario Cosenza, in partnership con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari, il Consiglio provinciale di Cosenza dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed il Gruppo 24 ORE in qualità di media partner.

Il seminario, che si svolgerà nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Castrovillari, toccherà i principali adempimenti antiriciclaggio per professionisti come le infrazioni all’uso del denaro contante, le segnalazioni delle operazioni sospette, il registro dei titolari effettivi, l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela, il contenuto del fascicolo antiriciclaggio di studio e l’accesso della Guardia di Finanza.

I lavori, moderati da Carmela Chiacchio dell’ODCEC, saranno aperti con i saluti da parte di Luca Lucia, Presidente di FederTerziario Cosenza; Vincenzo Cesarini, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari; Fabiola Via, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Cosenza e Alessandro Barbiero, Agente del Gruppo 24 ORE.

Ad illustrare i contenuti saranno invece Marisa Oleastro, Consigliere Consulenti del Lavoro Cosenza e Armando Urbano, Commercialista esperto in antiriciclaggio e privacy.

Il seminario permetterà l’acquisizione di 3 crediti formativi per i Dottori Commercialisti in corso di accreditamento e 2 crediti formativi per i Consulenti del Lavoro.