Amministrative a Morano Calabro (Cs), fibrillazioni all’interno del Partito Democratico. Il circolo cittadino: “Serve proposta credibile”

“Come circolo del Partito Democratico di Morano Calabro siamo alquanto sorpresi dalle parole espresse, sulla stampa, da parte del comitato civico guidato da Di Luca e dal Vice Segretario provinciale del PD. Siamo altrettanto rammaricati da un’azione che ha l‘unico scopo di destabilizzare e confondere, per rendere vano il lavoro svolto, in questi mesi, dai nostri organismi.

Abbiamo promosso una serie di incontri con vari protagonisti politici del territorio e tanti della società civile, di cui il comitato rappresentato da Giuseppe Di Luca è solo una piccola parte. Teniamo a precisare che lo stesso non ha mai partecipato ai molteplici incontri. La nostra assemblea ha sempre e solo ricercato un tavolo di lavoro per costruire una base programmatica in vista delle imminenti elezioni amministrative. Anche l’opportunità di una primaria è stata valutata come sintesi di un possibile percorso di aggregazione. Oggi è palese come essa sia ormai inapplicabile nei tempi e nei modi. A chi ha la pretesa di avocare a se le scelte che il territorio intende fare diciamo che l’autonomia del circolo, che rispetta le regole e lo statuto, in un paese democratico, è intoccabile, sacra ma soprattutto rappresenta l’essenza stessa della democrazia. Aggiungiamo lo stupore che proprio da chi si manifesta centrista arrivino soluzione di stampo Stalinista.

La piattaforma da noi promossa ha fin qui dato ottimi risultati e sta nascendo una proposta amministrativa molto interessante, negli uomini ma soprattutto nella idee che li legano e li animano. Con questo spirito invitiamo il movimento civico al superamento ed all’azzeramento di posizioni per rilanciare quella auspicata Unità che da più parti è invocata. Ricordandoci che per essere uniti ed essere alternativa occorre essere proposta credibile.

Morano ha bisogno di una ventata di freschezza, anche comunicativa”.

E’ quanto si legge in una nota del circolo Pd di Morano Calabro guidato da Giuseppe Di Gesu.