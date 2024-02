Autonomia differenziata, Caruso: “Mia adesione a manifestazione di Roma è atto doveroso a tutela dei nostri territori”

“Per problemi di natura influenzale con febbre alta, non potrò partecipare domani, per come annunciato, alla manifestazione che si terrà a Roma, in piazza Santi Apostoli, “contro il disegno del governo di autonomia differenziata”, e “contro il blocco del Fondo sviluppo e coesione” organizzata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca e dall’Anci Campania. Non voglio, però, far mancare il mio plauso e la mia condivisione ad una battaglia che ritengo giusta e dovuta. E’, infatti, doveroso difendere i diritti dei nostri cittadini e chiedere il rispetto delle regole, che significa sbloccare immediatamente i fondi di sviluppo e coesione destinati alla crescita del mezzogiorno d’Italia. Sarebbe doloso se si dovesse insistere nell’ abusare di un pregiudizio storico sulla effettiva capacità di spesa delle amministrazioni del Sud. Lo scopo, è evidente, ed è quello di sottrarre ingenti quote di risorse finanziarie per destinarle a finalità che nulla hanno a che fare con lo sviluppo delle regioni meridionali.

“Piena e convinta adesione, infine – ha concluso Franz Caruso- per quanto concerne il nostro No all’Autonomia Differenziata, contro cui mi batto da sempre, in prima linea, in difesa dell’unità del Paese e contro le spinte disgregative del DDL Calderoli”.