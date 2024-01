Caloveto (Cs), il sindaco Mazza: “Fondo sostegno attività per dare respiro ai commercianti, 30 i beneficiari”

“Rispetto all’impegno che le attività di impresa ed economiche che resistono e continuano, con coraggio, a tenere alzate le serrande dei propri esercizi ed a mantenere vive le piccole comunità dell’entroterra, le istituzioni sono chiamate a garantire un attenzione e sostegno maggiore per consentirne l’emersione”. Lo dichiara, in una nota il sindaco di Cavoleto, Umberto Mazza, che aggiunge: “Va sicuramente in questa direzione il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali assegnato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai comuni delle aree interne.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per informare che sono 30 i beneficiari che usufruiranno del contributo. È pari ad oltre 18 mila (601 euro per ogni beneficiario) l’importo del finanziamento assegnato al Comune per la seconda annualità.

“Si tratta – aggiunge – di un piccolo ma importante risultato che contribuirà a dare respiro alle realtà che operano all’interno del perimetro comunale.

Questo ulteriore incentivo – conclude il Sindaco – va ad aggiungersi a quelli che, specialmente nel periodo della Pandemia l’Amministrazione Comunale ha ricercato ed ottenuto a favore dei piccoli esercizi commerciali che continuano a resistere ed investire nel proprio paese”.