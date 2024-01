Pro Loco: 12 giovani di Corigliano-Rossano per il servizio civile universale nel 2024

Continua senza sosta la forte azione sociale delle Pro Loco di Corigliano-Rossano sul territorio. I sodalizi saranno beneficiari di 12 posti per il Servizio Civile Universale 2024. Il tutto grazie all’ottimo lavoro di progettazione degli uomini Unpli e alle Pro Loco.

Ad esprimere enorme soddisfazione sono i Presidenti Valeria Capalbo e Federico Smurra. L’iniziativa godrà del supporto del Comune di Corigliano-Rossano Ufficio Turismo. Le sedi accreditate di Corigliano-Rossano sono risultate aggiudicatarie di nr 12 posti nel progetto dal titolo: “Eccellenze naturalistiche e culturali della Calabria”.

Il progetto avrà una durata di 12 mesi, con un monte ore annuo di 1145, 25 ore settimanali su massimo 6 giorni lavorativi.

I giovani selezionati saranno impiegati nelle attività previste dai progetti ed a supporto degli uffici informativi turistici gestiti in convenzione dalle Pro Loco per conto dell’Ufficio Turismo del Comune di Corigliano-Rossano.

L’avvio in servizio avverrà entro il mese di settembre 2024. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 507,30.

Al termine del servizio all’operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente, oltre ad un attestato o certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall’ente stesso, secondo le modalità previste da ciascun progetto.

Presentazione delle domande

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 Febbraio 2024.

Procedure selettive

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto.

SI COMUNICA CHE I GIORNI E GLI ORARI DELLE PROVE SELETTIVE VERRANNO COMUNICATE COLLEGANDOSI SUI SITI

www.serviziocivileunpli.net. o www.prolococalabria.it o www.prolococoriglianorossano.it