Da Mormanno a Roma per lanciare l’evento identitario “Turismo delle radici”

Un grande evento identitario che abbia la capacità di attrarre turismo di ritorno, valorizzando il folklore, l’enogastronomia, gli attrattori culturali, monumentali e paesaggistici. Sono gli ingredienti che condiranno la proposta che il comune di Mormanno è pronto a lanciare in sinergia con la FITP nazionale e la FITP Calabria per l’anno del “Turismo delle radici”.

Un grande focus su identità, folklore, territorio che è stato discusso nel corso di una mission romana dell’amministrazione comunale di Mormanno, guidata dal sindaco Paolo Pappaterra, che ha incontrato presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nuovamente il Ministro Antonio Tajani, in compagnia del Presidente della FITP Nazionale, Gerardo Bonifati, e del presidente di FITP Calabria, Marcello Perrone, e altri sindaci con i quali si lavora alla proposta di un anno incentrato al nuovo filone del turismo delle radici, toccando le corde dell’appartenenza e dell’identità, legami forti che conserva chi è partito per terre lontane in cerca di fortuna e sviluppo.

«Per noi la visione è chiara – ha dichiarato il sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra – costruire attraverso un evento identitario la possibilità di attrarre un turismo di ritorno. La ricetta dovrà avere all’interno le straordinarie eccellenze tradizionali come il nostro Gruppo Folkloristico Miromagnum e tutte le altre eccellenze legate al territorio: enogastronomiche, culturali, monumentali e paesaggistiche. Ancora una volta siamo stati protagonisti di un grande incontro di spessore con la consapevolezza che la Calabria ha un grande know-how importante per poter realizzare al meglio – nell’anno 2024 – il turismo legato alle nostre radici, ai nostri antenati, ai nostri avi. Legato a coloro che sentono ancora il cuore battere per il nostro Paese».