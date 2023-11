Grande successo per l’Educational Bike Paths Park Calabria: oltre 200 studenti a Morano Calabro

“Oggi per noi è una giornata felice”, sottolinea Arturo Valicenti, Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Pollino. “È una gioia vedere tutti questi ragazzi partecipare a una manifestazione che si propone di sensibilizzare sui temi ambientali. Siamo impegnati a valorizzare soprattutto quest’area del Pollino, che si presta particolarmente al cicloturismo. Qui c’è il vecchio tracciato ferroviario calabro-lucano, che partiva da Spezzano per arrivare fino a Lagonegro. Stiamo lavorando proprio per promuovere questo tratto, particolarmente interessante e suggestivo”.