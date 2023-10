Crosia (Cs), un intervento storico nel borgo: consegnati i lavori di Palazzo De Capua

Sono stati consegnati stamani i lavori di recupero e valorizzazione di Palazzo De Capua, nel centro storico di Crosia. Alla cerimonia di consegna erano presenti il sindaco Antonio Russo, il capogruppo di Maggioranza, Emilio Cinelli, l’assessore ai Lavori Pubblici, Saverio Capristo, il responsabile unico del procedimento nonché dirigente del settore tecnico comunale, Luigi Lepera, e i rappresentanti dell’impresa appaltatrice Rosario Filippelli Srl di Campana.

I lavori rientrano in un più ampio piano di riqualificazione del borgo, avviato dall’Amministrazione Russo e avranno un costo di oltre 800mila euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Contratto istituzionale di sviluppo “Calabria – Svelare Bellezza”. L’intervento strategico di recupero dell’antico stabile nobiliare, donato qualche anno fa dalla famiglia De Capua al Comune, è iniziato oggi e si concluderà il prossimo ottobre 2024.

«Il centro storico – sottolinea il primo cittadino – rappresenta da sempre una delle priorità dell’azione amministrativa di questo esecutivo. Ne è dimostrazione questo intervento che arriva a coronamento di una serie di altre opere, volte a mettere in sicurezza l’intero abitato, avviati e in gran parte conclusi nel corso di questi anni. Le opere infrastrutturali rappresentano un volano importante nella proiezione di crescita di qualsiasi comunità. E lo sono, in prospettiva futura, anche per il centro urbano di Crosia che – annuncia Russo – è atteso da altri e nuovi investimenti».

«Oggi – aggiunge il Presidente del Consiglio comunale e delegato alle Politiche del Centro storico, Francesco Russo – è una giornata memorabile per la rinascita del nostro centro storico e la valorizzazione delle sue ricchezze culturali e storiche. Questo storico palazzo diventerà sede di un nuovo museo. Ma non è tutto. Presto sorgeranno anche altri punti di riferimento nel cuore della città a servizio della cultura: la Casa della Comunità che darà risposte in termini di servizi sanitari a tutto il territorio, la nuova Biblioteca comunale e nuovi uffici. Insieme al recupero di Palazzo De Capua e alla nascita del nuovo museo civico, si delinea una rigenerazione complessiva del centro storico che mira a valorizzare le nostre radici attraverso la cultura. La bellezza, la storia e la cultura muovono i primi passi del futuro. Camminiamo orgogliosi – conclude Francesco Russo – verso la Crosia che sarà».