Interventi di pulizia e sfalcio, il gruppo consiliare ‘Le Lampare’ denuncia: “Importi assegnati a Cariati (CS) quasi totalmente prosciugati”

“Depositata un’interrogazione consiliare in merito agli interventi di pulizia e sfalcio, per i quali sono stati impiegati quasi la totalità dei 75.000,00 € assegnati in bilancio dal capitolo di spesa 20146 “Tutela e valorizzazione ambiente”. Ad oggi, la disponibilità residua del suddetto è di circa 80,00 €.

Anche l’importo assegnato nel capitolo di spesa 20221 “Strade vicinali ed interpoderali” di circa 3.000,00 €, speso lavori di sfalcio d’erba lungo le strade rurali, è esaurito. Nasce spontaneo chiedersi ed è lecito comunicare ai cittadini, ai contribuenti cariatesi, la modalità di selezione e individuazione delle imprese che hanno svolto le operazioni, in che modo è avvenuto lo smaltimento dei rifiuti e se è stato il Comune a provvedere ai costi.

È nostro dovere in qualità di consiglieri, vigilare sulla salute finanziaria delle casse pubbliche, oltre che ambientale: domandiamo dunque se in questa materia sono stati rispettati tutti i passaggi amministrativo-documentali e se è stata perseguita la tutela del patrimonio paesaggistico.

Per i medesimi motivi abbiamo altresì interrogato il Presidente del Consiglio comunale e il Sindaco su interventi e pulizia spiaggia. In tal caso, infatti, sono state prodotte tre determine appartenenti alla stessa famiglia di lavorazioni, in poco tempo e per una spesa complessiva di oltre 60.000,00 €: Determinazione nº 303 del 22 giugno 2023 “Lavori di pulizia straordinaria della spiaggia nel Comune di Cariati” di 29.500,00 € oltre oneri sicurezza pari a 500,00 € (esclusa iva); Determinazione nº 364 del 18 luglio 2023 a cui è stato affidato “Servizi di posa in opera rimozione di cestini e passerelle pedonali lungo la fascia costiera” di 3.600,00 € (esclusa iva); Determinazione nº 459 del 10 agosto 2023 “Interventi di pulizia spiaggia e livellamento di alcuni tratti sul litorale del Comune di Cariati” – di cui ci preme inoltre, conoscere i mezzi meccanici con i quali sono stati effettuati – stimato 28.215,00 €.

Poniamo i medesimi quesiti per tutti gli interventi sopraelencati e in particolare, per il secondo lavoro – posa in opera e della rimozione cestini e passerelle pedonali risultante 3.600,00 € iva esclusa – chiediamo la quantificazione o Computo Metrico che ha stabilito l’importo, visto che nel precedente anno la stessa tipologia è costata circa 1.600,00 €.

Ogni intervento, in quanto pubblico, deve essere di chiara lettura nell’affidamento e nell’esecuzione. Come opposizione ci assicureremo che siano dettati interamente da reali interessi collettivi e che avvengano senza preferenza alcuna verso professionisti o aziende. E appena ricevuta risposta, la divulgheremo ai cittadini”.

Lo scrive in una nota il gruppo consiliare ‘Le Lampare’ del Comune di Cariati.