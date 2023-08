Sanità, Di Natale: “Ospedale unico nel Tirreno cosentino è proposta strampalata”

“Non volevo intervenire ma capisco che c’è chi non vuole mettersi contro il governatore della Calabria e anziché scendere nelle piazze, tra la gente a difendere il diritto alla salute e la struttura ospedaliera di Paola, si cimenta in proposte strampalate.

La situazione è la seguente: il Sindaco di San Lucido, nonostante sia stato sempre invitato e nonostante sia stato sempre assente, non trova altra soluzione oltre dire che la nostra battaglia è faziosa e che propone quindi la costruzione di un nuovo ospedale”.

Graziano Di Natale, già consigliere regionale della Calabria, interviene commentando la proposta avanzata dal primo cittadino di San Lucido circa la realizzazione di un Ospedale unico sul Tirreno Cosentino.

“Si dimentica -prosegue- che in Calabria, il 6 dicembre del 2007, è stato stipulato un protocollo d’intesa tra il Ministero della Salute e la Regione Calabria per la realizzazione di quattro nuovi ospedali: Sibaritide, Vibo Valentia, Piana di Gioia Tauro e Catanzaro.

Bene, i cittadini stanno ancora aspettando!

Lo dica a chi, in queste ore, si trova ricoverato in chirurgia a Paola per una pancreatite acuta e vada a spiegare che dobbiamo attendere oltre 20 anni. Abbia coraggio -conclude- e scenda con noi in piazza. La fascia tricolore serve a questo”.