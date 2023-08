Ritrovati nella notte cinque scout minorenni dispersi in Sila

Sono stati ritrovati tutti in buone condizioni i 5 scout minorenni dispersi nella scorsa notte nel Parco Nazionale della Sila.

Le ricerche sono scattate attorno alle 23:50 della scorsa notte dopo l’attivazione del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, da parte della Centrale Operativa del 118 di Cosenza, per il mancato rientro al Campo Base, in località Pino Collito nel comune di Lorica (Cs), di 5 scout minorenni campani.

Prontamente partita, una squadra di tecnici della Stazione Alpina Sila Lorica ha raggiunto, immediatamente, l’ultimo punto in cui le scout avevano detto di trovarsi e, da qui, sono cominciate le ricerche.

Poi attorno alle 01:50 il ritrovamento delle minorenni. Dopo essersi sincerati delle buone condizioni di salute, i tecnici della Stazione Alpina Sila Lorica, unitamente ai tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco hanno riportato le scout al Campo Base.