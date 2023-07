Spighe Verdi, terzo riconoscimento consecutivo per Roseto Capo Spulico

Secondo “triplete” della Fee per Roseto Capo Spulico, che ottiene per il terzo anno consecutivo la Bandiera Spighe Verdi della Foundation of Environmental Education, l’ente certificatore ambientale internazionale che premia con questo riconoscimento i Comuni che maggiormente si sono contraddistinti per la tutela del patrimonio agricolo e ambientale.

Dopo la conquista della settima Bandiera Blu consecutiva e dell’importante riconoscimento Eco-School, anche quest’anno Roseto Capo Spulico completa il triplete di riconoscimenti internazionali con la Bandiera Spighe Verdi, a conferma del lavoro organico svolto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Rosanna Mazzia nella tutela ambientale a 360 gradi.

Il programma “Spighe Verdi”, sviluppato da FEE Italia in collaborazione con Confagricoltura, ha lo scopo di favorire lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente nei Comuni rurali, attraverso un sistema di certificazione volontario, collaudato in 30 anni di esperienza internazionale con il programma “Bandiera Blu”.

Questo importante eco-label, che certifica la qualità ambientale delle località rurali, premia quelle buone pratiche di sostenibilità che hanno effetto positivo sugli ecosistemi, ma anche sulle popolazioni, sul turismo e sulla commercializzazione dei prodotti agricoli.

E’ un percorso che riconosce a un intero territorio l’impegno a voler trovare e conservare un equilibrio tra ambiente, società ed economia. Un progetto condiviso in cui il Comune, gli agricoltori, le associazioni, i singoli cittadini e gli ospiti stessi, diventano soggetti attivi per la sua realizzazione. Il riconoscimento della Spiga Verde porta dentro di sé il messaggio che in quell’ambiente rurale le persone hanno intrapreso un percorso per vivere in armonia con gli ecosistemi e si impegnano a tramandare questo messaggio alle generazioni future.

Insieme a Roseto Capo Spulico, si confermano nell’Alto Ionio i Comuni Spighe Verdi di Montegiordano e Trebisacce, insieme a Belcastro, Santa Maria del Cedro, Sellia, Crosia e la new entry Miglierina.

“Essere riconfermati anche quest’anno tra i Comuni Spighe Verdi d’Italia e tra i pochissimi comuni a potersi fregiare di tre importanti riconoscimenti da parte della Fee ci riempie di orgoglio – ha affermato il Sindaco Rosanna Mazzia – E’ senza dubbio un risultato importante che premia gli sforzi e il lavoro di tutta la macchina amministrativa, dell’Assessorato all’Ambiente presieduto dalla Consigliera Lucia Musumeci, dall’Assessorato all’Agricoltura coordinato dall’Assessore Giuseppe Nigro, e dall’Assessorato alla valorizzazione delle tipicità locali, sotto l’egida della Consigliera Margherita Rizzuti. Al loro lavoro si affianca in maniera organica quello dei nostri uffici e di tutto il personale comunale, ma anche di tutti gli operatori agricoli, economici, dei Cittadini e delle Associazioni, che in maniera sinergica contribuiscono a portare Roseto verso traguardi sempre più prestigiosi.