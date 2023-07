Rete bassa in Centro Storico a Rossano: erogazione riavviata

Dopo una intera notte di lavori di riparazione e la mattinata trascorsa tra regolazioni e verifiche, è stata definitivamente riattivata l’erogazione idrica per la rete bassa del Centro Storico di Rossano, dopo la lunga serie di problemi generati dai guasti elettrici dei giorni scorsi che avevano disequilibrato gli impianti di rilancio della Cona e danneggiato in più punti l’adduttrice e la rete.

I lavori di questa notte, che si sono prolungati fino al primo pomeriggio, sono stati effettuati dagli addetti comunali del settore Reti e Manutenzione e seguiti personalmente dal sindaco, come già successo in altri casi di emergenza lungo il territorio comunale.

Sono state in totale 8 le riparazioni effettuate in questi giorni: restano ancora delle perdite lungo la rete che però, fortunatamente, non risultano urgenti e saranno valutate nei prossimi giorni.

Al momento dunque l’erogazione idrica è garantita sull’intero centro storico e progressivamente sarà ripristinata anche nelle contrade rurali intorno agli impianti idrici della Cona, in particolare Cona e Pollice, per le quali è necessario concludere il lavoro di regolazione degli impianti.

Ora il servizio idrico comunale si occuperà di far rientrare progressivamente il livello dei serbatoi della Pantasima, sia rete alta che rete bassa, al regime di funzionamento ottimale: per raggiungere questo obiettivo potrà essere necessario interrompere, seppur per qualche ora, l’erogazione idrica nelle ore notturne fino al ritorno ai livelli idrici di equilibrio che sono stati tenuti negli ultimi anni.