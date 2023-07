La Guardia Medica di Scalea garantirà il servizio durante l’estate

“Il servizio di continuità assistenziale di Schiavonea è importantissimo e, in sinergia con la Dottoressa Filice e con i vertici del distretto sanitario si è trovata una soluzione che permetterà di garantire la tutela della salute in questi mesi estivi alla popolazione residenziale e turistica di Schiavonea”.

Queste le dichiarazioni dell’On. Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative alla notizia circolata in mattina sullo stop dell’erogazione del servizio di Guardia Medica di Schiavonea, popolosa frazione marittima dell’area urbana di Corigliano.

“Le difficoltà del comparto sanitario le conosciamo tutti e insieme al Presidente Occhiuto stiamo sistemando tutte le vertenze che quotidianamente ci vengono sottoposte. Quello della mancanza di personale è un problema serio, che stiamo cercando di tamponare anche grazie all’intervento dei medici cubani che a breve prenderanno servizio nelle strutture ospedaliere del territorio, ma che ci pone di fronte in questa fase a continui provvedimenti emergenziali. La paventata interruzione del servizio di Guardia Medica a Schiavonea avrebbe negato un servizio fondamentale per una popolazione che nei mesi estivi triplica, portando così ulteriore affanno sugli ospedali cittadini che sono già pieni di lavoro. Pertanto ho avviato un’interlocuzione con la Dott.ssa Maria Beatrice Filici, Direttore della U.O.C. Cure Primarie del Distretto Jonio Nord, la quale è riuscita seppur tra mille difficoltà a conferire un incarico trimestrale ad un nuovo medico e a garantire così l’apertura del presidio sanitario di Guardia Medica dal prossimo 22 luglio. Possiamo pertanto rassicurare i cittadini e i tanti turisti che stanno godendo delle nostre attrattive sul fatto che avranno a disposizione il servizio di continuità assistenziale per tutta l’estate”.