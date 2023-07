19 luglio, Azione Universitaria Calabria al presidio di legalità a Cosenza in memoria del giudice Paolo Borsellino

“Ricordiamo con orgoglio un eroe della nostra Nazione: Paolo Borsellino. Un uomo di principi, coraggio e determinazione, emblematico per la sua integrità e il suo impegno che segnò un punto di svolta nella lotta contro la mafia, riuscendo a far comprendere a tutti che la mafia non era solo un problema del sud, ma un male che stava logorando l’integrità di tutta la nazione.

Come Azione Universitaria, per tutti questi motivi, abbiamo il compito di ricordarlo con gratitudine e impegno, ma anche per la sua parentesi di militanza nel FUAN di Palermo, con cui rappresentò gli Studenti della sua Università.

Per questo parteciperemo al presidio di legalità organizzato da Rievoluzione Calabria il 19 luglio prossimo, in occasione dell’anniversario della strage di via d’Amelio, dalle 18:30 in Piazza XI Settembre a Cosenza.

Che il nostro omaggio a Paolo Borsellino sia un campanello d’allarme, affinché il suo sacrificio resti un monito costante a non abbassare mai la guardia, a non scendere a compromessi con la criminalità. Combattiamo per la sua memoria, combattiamo per un’Italia libera da ogni forma di criminalità”.

E’ quanto si legge in una nota di Azione Universitaria Calabria