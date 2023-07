Estorce 5mila euro e la consegna di un auto per mancato pagamento di cocaina: arrestato a Cosenza un 28enne

Avrebbe costretto, mediante l’uso di violenza e minacce, un 33enne di Cosenza a consegnargli 5 mila euro e la propria autovettura a fronte del mancato pagamento di un debito pari a 20 mila euro contratto, sino al mese di aprile 2023, per l’acquisto, per uso personale, di cocaina. Un ventottenne con precedenti di polizia è stato arrestato a Cosenza dai carabinieri con l’accusa di estorsione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato fatto dai militari della stazione di Cosenza Centro in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura. Il ventottenne è stato portato in carcere.