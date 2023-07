Vaccarizzo Albanese (Cs), al via la programmazione estiva

“Continuare a fare del Salotto Diffuso di Vakarici un punto di riferimento nel territorio non solo per gli eventi identitari e di qualità ma per un ripensamento dell’entroterra come destinazione turistico-esperienziale appetibile e fruibile 365 giorni l’anno. – Dalla 40esima e prestigiosa rassegna del Costume arbëreshë (sabato 12 agosto) passando dalla 12esima edizione dell’attesissimo Festival delle Migrazioni (giovedì 17 agosto), fino alla 6a edizione dell’imperdibile Fish Festival (domenica 27 agosto). Rafforzare la continuità e l’attrattività degli eventi storicizzati e continuare ad aprirsi al territorio, era e resta la bussola che ispira la programmazione socio-culturale estiva 2023”.

È quanto ribadisce il sindaco di Vaccarizzo Albanese, Antonio Pomillo, sottolineando “l’impegno che l’Esecutivo continua ad investire, attraverso i piccoli e grandi eventi nella promozione del patrimonio culturale ed identitario arbëreshe”.

IL PROGRAMMA/DA LUGLIO AD AGOSTO

Si parte sabato 15 alle ore 18.30 con l’animazione per bambini in piazza Scura e alla 21.45 nella stessa piazza con il concerto del gruppo Alibi.

Domenica 16 luglio alle ore 18,30 si rinnova la tradizione della processione della Madonna del Carmine. Per l’occasione, nella centralissima Piazza Scura si terrà lo spettacolo per bambini con l’animazione Fantasie Magiche.

Sabato 22 alle ore 21 in Piazza Skanderbeg, organizzata dal comitato giovanile il Ciclone, si terrà la Festa della Birra. Abra Calabria è lo spettacolo per bambini che si terrà alle ore 19 di martedì 25 in piazza Scura.

Giovedì 27 luglio, Piazza Skandeberg ospiterà le Letture di versi d’amore a cura di Giuseppe De Rosis.

Domenica 30 luglio alle ore 18,30 si terrà la Processione di San Francesco. Alle ore 21,30 in Piazza Scura, si esibirà la Band Soul Night con Valentina Costa e Antonello Armieri con Tarcisio Molinaro.

Giovedì 3 agosto in Piazza Skanderbeg sarà presentato il volume Elogio dell’attesa della poetessa Anna Lauria. Sabato 5 agosto in Piazza Scura si esibirà in concerto Algieri. A seguire dj set;

Sotto le stelle: Dante profeta di speranza – di e con Giuseppe De Rosis è l’evento culturale che si terrà domenica 6 agosto alle ore 20,30 all’Anfiteatro.

Alberto Giovinazzo è il cantautore che mercoledì 9 agosto si esibirà in Largo Skanderbeg.

Martedì 15 agosto alle ore 18,30 partirà la processione per la Madonna dell’Assunta, seguirà in Piazza Scura la festa con prodotti tipici. Venerdì 18 agosto nella stessa piazza si terrà il concerto dal titolo Voci di pace con canzoni sia italiane che in arbëreshe.

Sabato 19 e 26 Piazza Scura ospiterà il dj set; domenica 20 agosto, la Festa della Birra organizzata dal Bar Le Cupole.