Minacce al sindaco di Praia a Mare, Brutto (FdI Cosenza): “Pieno sostegno e solidarietà”

“Pieno sostegno e solidarietà al Sindaco di Praia a Mare, Antonino De

Lorenzo per le minacce che gli sono state fatte recapitare sulla sua

scrivania, in una busta gialla, ieri mattina presso il Comune. La

lettera ricevuta conteneva il seguente testo: “Sporco razzista

fascista datti pace. Goditi la famiglia e non rompere. A presto”.

È evidente alla luce di tali fatti che l’azione dirompente del Sindaco

De Lorenzo, condotta all’insegna della legalità e della trasparenza

amministrativa sta producendo tali reazioni in chi, probabilmente, non

gradisce il cambio di passo di questa Amministrazione che è al lavoro

da un anno per la crescita, lo sviluppo e il benessere della propria

comunità.

Siamo certi che il Sindaco, insieme ai suoi amministratori, non si

lascerà intimorire da queste minacce che, anzi, non lascerà che a

Praia a Mare si respiri un clima di paura, di sottomissione e di

omertà.

Siamo sicuri, allo stesso tempo, che le forze dell’ordine e la

magistratura siano già a lavoro per garantire la libertà dell’azione

amministrativa contrastando ogni tentativo antidemocratico di

prevaricazione”.

Lo afferma in una nota Angelo Brutto, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Cosenza.