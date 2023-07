Don Giacomo Panizza a Paola: “Abbiate il coraggio di pretendere una sanità che funzioni, una sanità giusta”

Si è svolta ieri nella splendida location della Chiesa della Madonna di Montevergine, in Piazza del Popolo, a Paola, l’incontro promosso dall’Associazione La Migliore Calabria e dal Comitato per la Difesa del Diritto alla Salute.

Il convegno dal titolo ‘Autonomia differenziata ed emergenza sanitaria’ è stato moderato dall’avvocato Francesca Branchicella ed ha visto la partecipazione di Giuseppe Fioroni, ex Ministro della Pubblica Istruzione, Don Sergio Locane, don Giacomo Panizza, del Consigliere della Regione Calabria, On. Antonio Billari, del coordinatore de “La Migliore Calabria”, Aldo Maria Cupello e a concludere i lavori l’intervento di Graziano Di Natale.

Presenti anche il consigliere comunale di Cosenza, Bianca Rende, e l’ex sottosegretario per il Sud al Parlamento l’On. Dalila Nesci.

Si è discusso di autonomia differenziata e di emergenza sanitaria e tutti i presenti hanno invitato i cittadini a sostenere la battaglia del Comitato per la difesa del diritto alla Salute.

In particolare con Giacomo Panizza nel suo intervento ha affermato:” Abbiate il coraggio di esercitare il diritto di cittadinanza al fine di pretendere una sanità che funzioni, una sanità giusta.”

L’iniziativa – in conclusione- è servita anche per lanciare un’altra mobilitazione pubblica del Comitato per il Diritto alla Salute “Diamoci una Mano” prevista per martedì 4 Luglio che sarà illustrata nelle prossime ore.