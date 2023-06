Campagna (USPP): “Solidarietà e vicinanza al comandante di Rossano per la violenta aggressione subita”

“Violenta aggressione nei confronti del Comandante di reparto presso la Casa di Reclusione di Rossano – è quanto denuncia Walter Campagna – Segretario Regionale Aggiunto dell’ USPP. – Secondo quanto si apprende, il detenuto, già noto per altri fatti, avrebbe aggredito il vicecomandante di reparto mettendogli le mani al collo. Soltanto grazie al tempestivo intervento ed alla professionalità del personale in servizio si è evitato il peggio. Purtroppo, quanto accaduto nel carcere di Rossano – aggiunge il Sindacalista – pone un attenta riflessione sulla difficile gestione di alcuni soggetti, che tra spazi ridotti, sovraffollamento carcerario e carenza di personale di polizia Penitenziaria oltre che sanitario, determina aggressioni e scompiglio all’interno dell’istituto. Non a caso – conclude Walter Campagna – pare che il detenuto, era stato già allontanato qualche mese fa per motivi di sicurezza. Esprimiamo vicinanza e una pronta guarigione al personale interessato”.