Sale l’attesa per il “JOY Festival – L’Arte della Gioia”: tutti gli eventi in programma nell’area del Pollino

Tutto pronto per l’edizione numero tre del “JOY Festival – L’Arte della Gioia”, evento che dall’estate 2021 puntualmente caratterizza nel segno della gioia e dell’allegria l’estate calabrese, che dopo le prime due edizioni settembrine, quest’anno prenderà il via domani (mercoledì 21 giugno) in occasione del solstizio d’estate e andrà avanti fino a domenica 25 giugno, sostanziandosi in una cinque giorni ricchissima di appuntamenti di ogni genere, ad ingresso libero e da vivere, letteralmente, con la gioia nel cuore!

Organizzato dall’associazione culturale Alegrìa e diretto artisticamente da Maddalena Panebianco, il JOY Festival anche quest’anno avrà un taglio multidisciplinare e arricchirà la già importante offerta culturale di Castrovillari – cittadina che proprio per il gran numero di prestigiose iniziative culturali organizzate nel suo territorio nel corso dell’anno, da un’idea di Sergio Gimigliano, accolta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mimmo Lo Polito (che ha creato in tal senso un assessorato ad hoc, affidato al consigliere Ernesto Bello), è stata brandizzata a livello istituzionale come “Città Festival” – che ospiterà quattro giornate dell’evento, nel corso delle quali dalla mattina fino a tarda notte il Castello Aragonese ospiterà una moltitudine di attività attinenti a cinque diverse aree tematiche (Musica, Danza, Immagine, Parola, Vita), rivolte ad un pubblico eterogeneo e di tutte le età.

Prima di vivere il suo clou nella capitale calabrese del Parco Nazionale del Pollino, però, domani (mercoledì 21 giugno) il JOY Festival saluterà l’arrivo dell’estate con una intensa giornata in programma a Campotenese (frazione di grande bellezza naturalistica sita nel territorio comunale di Morano Calabro).

Si inizierà alle ore 10 con una passeggiata in E-Bike, che partendo dalla Catasta (attrezzato hub del Parco del Pollino) porterà i partecipanti alla scoperta delle bellezze dei Piani di Campotenese (per info e prenotazioni, contattare la guida ufficiale del Parco Gaetano Sangineti al 349/5346434), per proseguire con la visita dello splendido Parco della Lavanda in programma alle ore 11.30 e, alle ore 13, con un Pic Nic alla Catasta (possibilità di JOY Menù a 15 euro).

Nel pomeriggio, invece, le attività si svolgeranno nello splendido contesto di Casa Alegrìa, nuovissima struttura ricettiva che a partire dalle ore 15 ospiterà, in sequenza, una “Meditazione in Natura” a cura di Sara Zen, “Storie felici nel bosco” – appuntamento con la lettura per bimbi e ragazzi in collaborazione con la Libreria La Freccia Azzurra curato da Alessandra Stabile – e “JOYoga” (per adulti e bambini).

Alle ore 18, invece, tutto il pubblico del JOY Festival saluterà allegramente l’arrivo dell’estate con l’attesissima “JOY FestA”, che vedrà avvicendarsi sul palco il musicista SASA’ CALABRESE (che proporrà in musica e parole il su progetto “Vinili & Musicassette”) e SARO COSTA, che con il suo DJ set all’insegna della musica funk e soul coinvolgerà i presenti fino al momento in cui, allora del tramonto, sempre nel massimo rispetto della natura incontaminata del luogo, i colori si diffonderanno ovunque e la festa si trasformerà in un vero e proprio Holi Party.

Dopo questa incredibile giornata di apertura, da giovedì 22 a domenica 25 giugno la terza edizione del JOY Festival (evento fortemente voluto dal Comune di Castrovillari nelle persone del Sindaco Mimmo Lo Polito e dell’Assessore al Turismo e Spettacolo Ernesto Bello e rientrante tra gli eventi sostenuti dalla Regione Calabria agli esiti dell’avviso pubblico sulle “Attività Culturali 2022”) si sposterà nel suggestivo scenario del Castello Aragonese di Castrovillari, luogo di immenso fascino nel quale, oltre a numerose attività mattutine e pomeridiane (su tutte, si segnala il corso di Comics & Doodle Art a cura di di CHIARA CROCE, vincitrice del partecipatissimo contest indetto da RedBull), in serata si esibiranno artisti di grande fama quali: il nuovo talento della musica italiana DAVIDE SHORTY (22 giugno), BUNNA, fondatore degli Africa Unite e uno degli indiscussi ambasciatori italiani della cultura reggae e Rastafari (23 giugno); PAU, cantante dei mitici NEGRITA (24 giugno) e il poliedrico trombettista e cantante ROY PACI, che si esibirà domenica 25 giugno in chiusura del festival dopo l’attesissimo show cooking a cura del carismatico e seguitissimo chef MAX MARIOLA.

Tutti gli eventi del Joy Festival si svolgeranno in piena sicurezza e sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.