Cosenza, il gruppo Pd: “Bene istituzione del Garante cittadino del verde”

Plauso del gruppo consiliare del PD di Cosenza all’istituzione del Garante cittadino del Verde presentato alle commissioni consiliari congiunte Ambiente e Verde, che hanno lavorato e votato all’unanimità il Regolamento istitutivo.

“Raccontare un territorio non vuol dire solo descriverlo, ma anche interpretarlo e quell’interpretazione nel momento in cui diviene ‘racconto’ e viene condivisa, finisce con l’influenzare il modo in cui si pensa a quel territorio, il modo in cui lo si vive” così la vicesindaca Maria Pia Funaro (PD) audita in commissione congiunta ambiente e verde sulla presentazione del primo collegio dei Garanti del Verde di Cosenza.

“Con l’istituzione del collegio del garante del verde si concretizza un impegno comune più incisivo in difesa di una nuova stagione di bellezza diffusa nei luoghi urbani, in tutti gli spazi pubblici, collettivi. E si accorciano le distanze tra cittadinanza attiva e amministratori”

Ringraziamento sentito ai Presidenti delle due commissioni, Alessandra Bresciani (IV) e il nostro Massimiliano D’Antonio (PD), il cui contributo alla approvazione del Regolamento per l’istituzione del collegio del Garante del Verde è stato fondamentale.

Durante la seduta il capogruppo Pd Alimena ha sottolineato l’importanza di aver tenuto fede a un impegno preso con le associazioni ambientaliste durante la campagna elettorale e perciò entrato a far parte del programma del sindaco Franz Caruso.

In un momento in cui gli effetti dei cambiamenti climatici sono drammaticamente evidenti, il collegio dei Garanti del Verde diventa strumento di monitoraggio delle evoluzioni del territorio e di proposta utile all’amministrazione.