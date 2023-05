Rende (Cs), Marchiotti si dimette dalla carica di consigliere comunale: al suo posto subentra Marasco 

“Con la presente si rassegnano, con effetto immediato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale.

In questi giorni ho maturato la decisione di rassegnare le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale a causa di impegni lavorativi e familiari. Tali impegni non mi consentono d’assolvere pienamente al ruolo amministrativo e politico e, per tale motivo, lascio il posto a chi mi seguirà al quale rivolgo auguri di buon lavoro.

Lascio con la consapevolezza d’aver avuto una delle esperienze più belle e formanti della mia vita, esercitare l’arte del governare e del vivere assieme nello spazio pubblico di discussione per il governo della città è stato un vero privilegio.

Rivolgo un cordiale ringraziamento alle persone che in questi anni mi hanno sostenuto ed hanno creduto in me, permettendomi di vivere l’esperienza della consiliatura da me intesa come servizio alla comunità.

Rivolgo inoltre un saluto e ringraziamento a tutti i consiglieri comunali di questo civico consesso, agli assessori ed al Sindaco Manna, al quale rivolgo un personale e particolare in bocca a lupo per le sue vicissitudini, convito che a breve tutto sarà chiarito.

Lo ha dichiarato, Fabio Marchiotti, consigliere comunale dimissionario di Rende.